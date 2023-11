Anchieta: lâmpadas de LED serão instaladas em principais pontos

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Infraestrutura, iniciou a modernização da iluminação pública de diversos pontos da cidade. São 465 novas lâmpadas de LED que estão sendo instaladas na orla da Praia Central, no bairro Porto de Cima e em trechos de ruas e rodovias do município.

A modernização da iluminação, que neste primeiro momento foi realizada na orla da Praia Central; no centro da cidade – da agência dos Correios até a ponte Cônego Barros –; nas ruas do bairro Porto de Cima e em parte da rodovia Edival José Petri, na entrada da cidade, irá valorizar os espaços urbanos e aumentar a percepção de segurança no período noturno.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Fabiano Mezadri, as lâmpadas de LED que já existiam na orla da Praia Central serão transferidas para a rua Marechal Floriano, no bairro Anchieta.

O objetivo da iniciativa é gerar economia de energia e redução da manutenção. A lâmpada de LED é mais econômica e durável, o que deve garantir maior iluminação das praças e ruas.