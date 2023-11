Conceição do Castelo adquire equipamento para impulsionar produção rural

O município de Conceição do Castelo adquiriu um novo equipamento para auxiliar e melhorar a prestação de serviço aos produtores rurais. O comunicado da aquisição de uma retroescavadeira foi feito pelo prefeito Christiano Spadetto nesta quinta-feira (23).

“Queremos expressar nossa gratidão ao deputado federal Da Vitória (Progressistas), que destinou uma emenda federal no valor de R$ 299.551,03 para aquisição de uma retroescavadeira, por meio do Ministério da Agricultura e Pecuária, no valor global de R$ 424 mil reais. Além disso, nosso município contribuiu com R$ 124.448,97 de contrapartida”, disse a administração municipal por meio de nota.

A Prefeitura de Conceição do Castelo ainda ressalta que o equipamento será destinado a prestação de serviços aos produtores rurais, em atendimento ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).