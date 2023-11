Após “aniversário de buraco”, estrada em Ibitirama recebe presente

Após uma manifestação onde moradores de Ibitirama festejaram o “aniversário de buracos”, na estrada que liga Santa Marta ao centro do município, o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), deu início, nesta semana, as obras de tapa buracos e melhorias no local.

“Ao longo dos próximos dias, equipes estarão concentradas na execução dos reparos necessários. Pedimos aos motoristas que estejam atentos à presença de trabalhadores na pista”, explicou a Prefeitura de Ibitirama por meio de nota.

Veja vídeo

Apesar das obras, a população reivindica um serviço mais completo e duradouro. De acordo com a moradora Sumara Freitas Coelho Ventur, o ideal é que seja realizado o recapeamento asfáltico.

“Ontem algumas pessoas, líderes e vereadores foram à Vitória para tentar conseguir o recapeamento junto aos deputados”, explicou.

De acordo com a administração municipal, “esta ação, sob responsabilidade do Governo do Estado, tem como objetivo aprimorar as condições de tráfego, proporcionando uma via mais segura e eficiente para todos os usuários”.