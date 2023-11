Após onda de calor, tempo em Cachoeiro surpreende neste sábado (25)

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sábado (25) apresentará mudanças nas condições do tempo no Espírito Santo devido a passagem de uma frente fria pelo oceano.

O dia tem aumento de nuvens e diminuição do calor por todas as regiões capixabas. São esperadas chuvas esparsas durante a manhã, exceto em trechos do noroeste do Estado onde não chove.

No Sul, a previsão é de aumento de nuvens com chuvas esparsas no período da manhã. As temperaturas variam entre mínima de 20 °C e máxima de 32 °C, nas áreas menos elevadas, e mínima é de 19 °C e máxima de 28 °C, nas regiões mais altas.

De acordo com o Clima Tempo, em Cachoeiro, que durante a semana chegou a registrar 40º, a temperatura máxima será de 27º e a mínima de 20º, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia.