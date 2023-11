Após recorde de calor, Alegre orienta sobre cuidados com os animais

Nesses dias de intenso calor, é necessário que os tutores adotem alguns cuidados com o animais para que eles não sofram com as altas temperaturas. O município de Alegre registrou a 5ª maior temperatura no Brasil. Diante do calor intenso, a Defesa Civil Municipal divulgou algumas dicas e orientações sobre a importância do cuidado com os animais.

Com a finalidade de amenizar o calor, confira as dicas e cuidados para que todos os animais em Alegre fiquem seguros e confortáveis durante a onda de calor:

Cachorro preso no sol = tortura

Jamais deixe seu pet preso sob o sol inclemente. A casinha do animalzinho, se exposta ao sol, pode se transformar em um verdadeiro forno. Procure sempre um local arejado e à sombra.

Horários de passeio

As patas dos nossos pets são sensíveis! Evite passeios durante as horas mais quentes do dia. Recomendamos levá-los para passear bem cedo ou ao anoitecer, para protegê-los das queimaduras causadas pelo asfalto quente.

Água fresca e acessível

Deixar a água do animal exposta ao sol não é uma boa ideia. A água quente pode fazer mal. Certifique-se de que eles tenham acesso constante à água fresca, disponibilizando vários potinhos pela casa ou no ambiente em que eles ficam.

Cuidado com correntes no sol

Se o seu pet fica preso em uma corrente, atenção: ela pode esquentar muito e causar queimaduras. Mantenha sempre na sombra!

Mantenha tudo na sombra e com água fresca

Seus animais dependem de você, principalmente nesses dias de calor! Eles nos oferecem amor incondicional, vamos retribuir com cuidado e proteção.