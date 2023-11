ArcelorMittal e Senai oferecem vagas para cursos profissionalizantes gratuitos

Jovens estudantes em busca de oportunidade na indústria podem se inscrever no processo seletivo de Aprendiz da ArcelorMittal Tubarão. A produtora de aço está com vagas abertas para três cursos de aprendizagem. São eles: Técnico Metalurgia, Técnico Mecânica e Técnico Eletrotécnica.

As inscrições vão até a próxima segunda-feira, dia 20, e podem ser feitas de forma online. A prova do processo seletivo será aplicada no dia 26. Ao todo, há 130 vagas disponíveis.

São 50 para Metalurgia, 40 para Mecânica e 40 para Eletrotécnica. As vagas são divididas nos turnos matutino e vespertino. Período de inscrições até o dia 20/11/2023.

Confira as vagas da ArcelorMittal:

Vagas para Aprendiz (Matutino) com idade de 16 anos, com modalidade teoria e prática no SENAI.

Requisitos:

• Ter nascido entre 10/02/2006 e 31/01/2008 para inscrição no Programa de Aprendizagem Técnica Metalurgia, Técnico Mecânico e Técnico Eletrotécnica;

• Estar matriculado na 2ª ou a 3ª série do Ensino Médio em 2023, ou já ter concluído o Ensino Médio, em escolas públicas.

• Ser morador de Serra/ES.

• Não ter registro anterior na Carteira de Trabalho como aprendiz.

• Possuir inscrição no SINE de Serra/ES.

• Possuir renda familiar de no máximo 03 salários-mínimos.

• Não ser filho ou enteado de empregados da ArcelorMittal Tubarão.

• Ter comprovação de todas as exigências contidas no edital publicado.

Vagas para Aprendiz (vespertino) com idade de 17 anos no SENAI em modalidade DUAL.

Requisitos:

• Ter nascido entre 02/03/2006 e 31/07/2007 para inscrição no Programa de Aprendizagem Técnica Metalurgia, Técnico Mecânico e Técnico Eletrotécnica;

• Estar matriculado na 2ª ou a 3ª série do Ensino Médio em 2023, ou já ter concluído o Ensino Médio, em escolas públicas.

• Ser morador de Serra/ES.

• Não ter registro anterior na Carteira de Trabalho como aprendiz.

• Possuir inscrição no SINE de Serra/ES.

• Possuir renda familiar de no máximo 03 salários-mínimos.

• Não ser filho ou enteado de empregados da ArcelorMittal Tubarão.

• Ter comprovação de todas as exigências contidas no edital publicado.

Prova será realizada no próximo dia 26/11/2023 (domingo)

Benefícios:

Assistência médica

Assistência odontológica

Seguro de vida

Vale-transporte

A ArcelorMittal é uma empresa que valoriza a Diversidade e Inclusão. Por isso, incentiva que mulheres, pessoas com deficiência, diferentes raças e orientações sexuais se candidatem às vagas.

Inscrições: Todas as informações relativas ao processo seletivo estão disponíveis no edital publicado nos sites brasil.arcelormittal.com/ e www.serra.es.gov.br/