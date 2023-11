Artesã cachoeirense vence prêmio Artesanato Capixaba 2023

Uma artesã de Cachoeiro trouxe para o município um dos prêmios do Artesanato Capixaba 2023. Sabrina Santos Cândido foi a grande vencedora da categoria “Floresta”, uma das três da competição.

A cerimônia de premiação foi realizada no último dia 30, na Casa de Música Sônia Cabral, no centro de Vitória. A competição teve duração de três meses e todas as peças foram submetidas à avaliação de uma comissão técnica composta por sete membros.

Na mesma modalidade, Cachoeiro teve, ainda, outra representante, Márcia Leandra. As artistas cachoeirenses, que concorreram contra quase 15 mil artesão do Espírito Santo, figuraram em os 30 melhores artesãos do estado.

“Participar do Prêmio Artesanato capixaba foi uma experiência incrível e também pôde mostrar o quanto o artesanato faz parte da nossa cultura. Me senti orgulhosa por representar os artesãos de Cachoeiro e também por enaltecer uma classe que luta tanto por reconhecimento e valorização do artesanato”, comenta Sabrina Cândido.

“Ser um elo da corrente desta família de artesãos deste município é um orgulho. Sou grata por fazer parte deste evento e representar a arte que tanto amo”, completa Márcia Leandra.

Durante a competição, a Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit) auxiliou as artesãs.

“Ver o artesanato de Cachoeiro se destacando no estado é motivo de orgulho. Realizamos um trabalho de fomento e apoio aos nossos artesãos e artesãs e vê-las conquistando o merecido reconhecimento e nos motiva ainda mais a trabalhar pelo nosso artesanato”, salienta a secretária municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos, Luana Fonseca.