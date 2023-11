Venda Nova: estudante fica entre os três melhores do Brasil em competição

Um estudante de Venda Nova do Imigrante ficou entre os três melhores do Brasil nos Jogos Escolares Brasileiros – Infantil (JEBs), realizados de 26 a 31 de outubro, em Brasília.

De acordo com a administração municipal, o estudante Victor Ferreira da Silva, frequentador do projeto “Campeões do Futuro”, trouxe medalha de bronze para Venda Nova na série bronze no arremesso de peso.

Além de Victor, o município foi representado em diferentes modalidades de atletismo por outros sete estudantes. A delegação viajou acompanhada do professor Eduardo Andreão de Souza.