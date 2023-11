Cachoeiro participa de congresso internacional de cidades inteligentes

Após ser destaque estadual em empreendedorismo por meio do programa Cidade Empreendedora, do Sebrae, Cachoeiro de Itapemirim agora se projeta internacionalmente no Smart City Expo World Congress – Feira Mundial de Cidades Inteligentes.

Representado pelo prefeito Victor Coelho, o município integra uma comitiva formada por outras nove cidades capixabas, que estão em Barcelona, na Espanha, para promover as potencialidades do Espírito Santo.

As agendas tiveram início na última segunda-feira (6), durante uma reunião com a Câmara de Comércio Brasil-Catalunha. Na ocasião, Victor Coelho apresentou os índices positivos que colocam Cachoeiro em posição de destaque em matéria de gestão e governança, visando atrair mais investimentos ao município. Estiveram presentes empresários de vários países, além do prefeito de Barcelona, Jaume Collboni.

Agora, as atividades se concentram no Centro de Eventos Gran Via Venue, onde mais de 800 municípios de diversas partes do mundo participam de encontros com grandes empresas, grupos políticos e reuniões com instituições internacionais, durante a Smart City Expo World Congress.

Com uma programação de três dias e um público estimado em mais de 20 mil pessoas e mil expositores, a feira é o principal evento internacional de cidades inteligentes. Em 2023, o conteúdo do Congresso se divide em 8 tópicos: mobilidade, tecnologias habilitantes, energia e meio ambiente, governança, vida e inclusão, infraestrutura e construção, economia e proteção e segurança.

“É uma excelente oportunidade de colocarmos Cachoeiro em posição de destaque no cenário internacional. Estamos prontos para destacar nossas potencialidades e dialogar com prefeitos de outras localidades sobre abordagens de gestão, compartilhando experiências administrativas. Esse intercâmbio é uma fonte de aprimoramento do nosso trabalho, sempre considerando as particularidades e a realidade de nosso município”, destaca o prefeito Victor Coelho.

A participação de Cachoeiro na Smart City Expo World Congress é fruto do bom desempenho do município no programa Cidade Empreendedora, do Sebrae, em que as dez cidades capixabas com melhor desempenho na terceira avaliação do programa foram contemplados com a oportunidade de participarem das agendas em Barcelona.

Os custos relacionados a passagens, hospedagens e traslados ficaram a cargo do Sebrae, conforme estabelecido no regulamento do programa.