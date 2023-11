Audiência pública debate causa animal em Guaçuí

Nesta sexta-feira, dia 24 de novembro, a deputada estadual Janete de Sá estará em Guaçuí para uma audiência pública sobre a causa animal, na Câmara de Vereadores, a partir das 19h.

A deputada, que preside a CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais e a Comissão de Bem-Estar e proteção animal, vai abordar diversos pontos importantes para a conscientização sobre os cuidados com os animais. Também será uma oportunidade de falar sobre a Esporotricose, zoonose que atinge principalmente os gatos e está descontrolada em vários locais do país.

Na ocasião Janete de Sá vai falar ainda sobre o trabalho feito pela CPI e atualizar casos de repercussão no Estado.

“Queremos levar conscientização sobre a causa animal para todos os municípios do Estado, principalmente agora, que a maioria aderiu ao programa do Estado, Pet Vida, criado a partir de leis de minha autoria. É importante que as pessoas saibam que ações são consideradas maus-tratos, as leis, a importância de ter um programa de controle populacional e de cuidar do bem-estar dos animai”, pontua a deputada estadual Janete de Sá.