Avião carregado com 420 kg de drogas pousa na fazenda do cantor Leonardo

Um avião com quase meia tonelada de pasta base de cocaína pousou na fazenda Talismã do cantor sertanejo Leonardo, em Jussara, a 270km de Goiânia.

Segundo a Polícia Militar, houve confronto com os criminosos que receberam a droga. Dois homens foram alvejados e socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Um terceiro fugiu para região de mata.

O crime aconteceu nesta sexta-feira (10). Ao g1, a assessoria de Leonardo informou que o artista está em São Paulo, mas que o caseiro da fazenda percebeu uma movimentação estranha e ligou para a Polícia Militar. Ele não se feriu.

Segundo a polícia, o piloto pousou com a desculpa que ia reabastecer o avião, mas mesmo assim não teve autorização dos funcionários da fazenda. Os servidores, então, filmaram a droga sendo transferida para uma caminhonete e chamaram a polícia.

O avião conseguiu escapar e, até a última atualização da reportagem, não havia sido apreendido. Segundo a Polícia Federal, a aeronave veio da Bolívia até Goiás.

No total, a PM apreendeu 420kg de pasta base de cocaína, duas armas de fogo, uma caminhonete Hilux, dois rádios HT e uma antena para comunicação via satélite.

