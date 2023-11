Banestes anuncia a tradicional ‘Blue Week’ com ofertas para clientes

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) aderiu mais uma vez à tradicional Black Friday, uma ação promocional que ocorre no mês de novembro e lança uma nova edição da “Blue Week”, com promoções que incluem descontos, redução de taxas e benefícios em pontuações. A ação estará válida entre esta segunda-feira (20) e sexta-feira (24).



O crédito imobiliário permanece com condições excelentes para quem busca apartamento ou casa nova, com juros a partir de 8,89% ao ano + TR. O cliente pode financiar até 90% do valor do imóvel, com até 420 meses para pagar. É uma das melhores taxas disponíveis no mercado de crédito imobiliário brasileiro. Essas condições também são válidas para portabilidade de operações de financiamento de imóveis residenciais para o Banestes.



A opção da linha de crédito Home Equity, empréstimo com garantia de imóvel, está com taxas a partir de 1,29% ao ano + TR. Quem prefere adquirir um consórcio de automóvel ou de imóvel terá desconto na taxa administrativa de 26% para automóveis e de 21% para imóveis.



Os servidores estaduais e federais poderão ainda ter acesso ao crédito consignado com juros a partir de 1,19% ao mês. Essas são ótimas oportunidades para bancar despesas de fim de ano ou emergenciais, como reformas, viagens e matrículas escolares. Vale lembrar que o banco tem opções de crédito com contratação direto no App Banestes.



As opções para financiamento de utilitários via Crédito Rural Banestes estão com taxas a partir de 15% ao ano. O banco permanece também com a ação de renegociação de dívidas, com oferta de 100% de desconto nos juros e até 120 meses para pagar.

Leia também: Feirão Zera Dívida Banestes prossegue até final do ano



Outra novidade é que os seguros Residencial e Empresarial estarão com 10% de desconto para contratações no período*. Em relação aos cartões do banco, novos clientes que solicitarem o cartão Banescard Visa terão a primeira anuidade grátis. Além disso, clientes que já têm o cartão terão pontuação turbinada em até 50% para compras realizadas no período de 20/11 a 24/11/2023, de acordo com a categoria (informações contidas na tabela).



Também poderá ser contratado nas agências do Banestes o Plano Odontológico com redução de 30 dias de carência para Clínica Geral e de 90 dias para prótese e documentação.



Para aproveitar as promoções da Blue Week Banestes, de contratação de crédito e de seguros, os clientes deverão contatar a equipe de atendimento das agências Banestes. A concessão de crédito é sujeita à análise e às condições promocionais de seguros têm regras específicas para consulta*. Caso não seja cliente, procure a unidade mais próxima e aproveite essa oportunidade.



Tabela de Pontuação Turbinada: