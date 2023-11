Bebê é resgatado após mãe e filha morrerem afogadas no Espírito Santo

Uma mulher e a filha, de 6 anos, morreram afogadas em um rio, na tarde do último sábado (18), na zona rural de Viana, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a equipe foi acionada para ocorrência de busca a afogado, na zona rural de Viana. O solicitante informou que a esposa e duas crianças tinham se afogado, porém, ele conseguiu resgatar uma das crianças, uma bebê. As outras duas vítimas, a mãe e a filha, desapareceram no rio.

A equipe de mergulho foi encaminhada e, no local, constatou que a mulher já tinha sido retirada da água por populares e já estava sem vida. Buscas foram feitas e conseguiu localizar o corpo da criança. Os corpos foram deixados aos cuidados da Polícia Civil do município.