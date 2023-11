Criança morre afogada em lagoa no Espírito Santo

Uma criança, ainda não identificada, morreu afogada, na tarde do último domingo (19), em uma lagoa localizada no balneário de Mucurici, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), o serviço de transporte de cadáver foi acionado, por volta das 20h13, para recolhimento de corpo de uma criança, do sexo masculino, em um hospital localizado no bairro Planalto, em Mucurici.

Segundo informações passadas pelo hospital, a vítima deu entrada na unidade por conta de um afogamento. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.