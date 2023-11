Bruno Resende discute estratégias para impulsionar turismo no Caparaó

O deputado estadual Dr. Bruno Resende (União) destacou a relevância turística do Sul do Espírito Santo e ressaltou a necessidade de se criar mais políticas públicas para incentivo ao turismo na região, com ênfase no Caparaó.

Nesta terça-feira (14), o parlamentar solicitou uma reunião com representantes do setor para discutir estratégias que possam explorar mais o potencial da região.

No encontro com o presidente do Grupo Folha do Caparaó, Elias Carvalho, e o presidente do Espírito Santo Convention Bureau, Paulo Renato Fonseca Junior, o deputado se colocou à disposição para ajudar em uma comissão de trabalho para apoiar e criar ações para o desenvolvimento econômico por meio do turismo no Caparaó.