Cachoeirense fica em 2° na Copa Centro-Oeste de Corrida de Montanha

Leonel Fardin, nascido em Cachoeiro de Itapemirim, foi vice-campeão da Copa Centro-Oeste de Corrida de Montanha. O atleta mora em Brasília a três anos, por conta de seu trabalho, mas disse que sempre que é possível vem visitar sua cidade natal.

No último final de semana, a Copa Centro-Oeste de Corrida de Montanha chegou ao seu fim, e Leonel terminou a competição em 2° lugar, foram um total de 4 provas no decorrer de 2023. Brasília, Chapada dos Veadeiro, Corumbá e Pirenópolis, juntos somam aproximadamente 60km de percursos, pensados para desafiar ao máximo os atletas da competição.

Leonel agora se prepara para competir com os finalistas das demais regiões do Brasil, em busca do título nacional. A prova será realizada na Serra da Canastra, em dezembro deste ano. “Acho importante divulgar este esporte, ainda mais em um estado com cenários tão lindos, como é o Espírito Santo”, ressaltou o atleta.

A modalidade é pensada e trabalhada para tirar o máximo dos atletas, com percursos que alternem entre diferentes solos e obstáculos, terra, barro, pedras, rios, trilhas, áreas secas, molhadas, entre outros obstáculos durante o percurso, ou seja, os competidores tem que se adaptar e traçar estratégias constantemente. Se manter hidratado e levar o próprio equipamento, também são boas dicas para quem pretende começar a praticar o esporte. “Sempre gostei de praticar esportes, no Espírito Santo, fazia mountain bike, me mudei para o DF no início da pandemia, dadas as restrições, comecei a praticar corrida de rua, de forma bem amadora”, disse o cachoeirense.

No final de 2022, o atleta conta que começou a levar o esporte mais a sério, porém, descobriu que tinha uma lesão antiga, que acabou “acordando” com a intensidade dos treinos “fui aconselhado a parar de correr pelo meu ortopedista. Esse ponto foi uma virada de chave, não aceitei parar, voltei meu foco para Trail Run, por ser um esporte que exige muita técnica e permite moderar na intensidade”, reforçou Leonel.

O atleta disse que se encontrou na modalidade, conseguiu superar e se adaptar a lesão, e ainda evolui bastante no decorrer do ano. Leonel fechou o circuito em segundo lugar geral na categoria médio, foram aproximadamente 60km de prova, com todo tipo de terreno possível, agora irá representar o Centro-Oeste na etapa final, contra atletas das demais regiões do Brasil.

O cachoeirense ainda disse que vê 2023 como um ano de adaptação e aprendizado “pratico atividade física em busca de melhor qualidade de vida e saúde, não tenho grandes ambições com o esporte, mas pretendo evoluir e brigar pelo título na Copa de 2024, para qual estou treinando”, finalizou o atleta.

Por fim, Leonel ressaltou que o Espírito Santo tem um potencial enorme para o esporte, dadas as características do relevo das montanhas capixabas, infelizmente, não exploradas.

Confira o calendário de provas da temporada de 2023:

5 de fevereiro de 2023 – Fazenda Taboquinha, Brasília (DF)

21 de maio de 2023 – Chapada dos Veadeiros, Cavalcante (GO)

23 de julho de 2023 – Salto Corumbá, Corumbá de Goiás (GO)

22 de outubro de 2023 – Fazenda Tabapuã dos Pirineus, Cocalzinho de Goiás (GO)

Etapa final:

9 de dezembro de 2023 – Serra da Canastra, São Roque de Minas (MG)

Confira as imagens:

Foto: Divulgação