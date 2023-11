Cachoeiro executa projetos voltados para o bem-estar animal

A Secretaria Municipal de Urbanismo, Desenvolvimento e Meio Ambiente (Semurb) de Cachoeiro está trabalhando em projetos que visam o bem-estar animal, no município. Uma das principais ações é a relocação da gerência responsável para o local do antigo Banco de Alimentos, localizado na rua Moisés Campos Pancini, no bairro Aeroporto.

De acordo com a Semurb, as obras de ampliação e adequação do espaço já estão em andamento. Com as intervenções, estima se que o local terá capacidade de atender mais animais, até os de grande porte. O investimento no espaço é de cerca de R$ 100 mil.

A secretaria trabalha também com o processo de licitação do serviço de castração e microchipagem, que está em fase de finalização dos trâmites internos para iniciar o edital de chamamento para as empresas participarem.

Além disso, Cachoeiro também aderiu ao programa PetVida, do Governo do Estado, que prevê o repasse de cerca de R$ 215 mil para os serviços de castração e microchipagem.

“Castramóvel”

Cachoeiro está em andamento para implementação efetiva de utilização da Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde (UMEES), conhecida como castramóvel.

O município está trabalhando para cumprir os requisitos estabelecidos na resolução Nº 008, de 29 de agosto de 2022, que normatiza os procedimentos de contracepção de cães e gatos em mutirões, projetos e programas de esterilização cirúrgica para controle populacional.

Dentre os requisitos está a contratação de clínica ou hospital veterinário e veterinário com ART-Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), instituído através da Resolução CFMV nº 1228.