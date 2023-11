Cachoeiro FC está de volta? Veja o que diz o novo presidente

A equipe do Cachoeiro Futebol Clube está voltando! O novo presidente Joenio Dessaune disse que o objetivo é trazer novamente Cachoeiro a elite do futebol capixaba, porém, o caminho até lá pode ser longo.

A equipe cachoeirense, fundada em 9 de janeiro de 1916, foi campeã cachoeirense em 1946. Em 1948 a equipe se consagrou com o título inédito do Estadual, se tornando o primeiro clube do interior do estado a ser campeão capixaba. Desde 2014 o clube está inativo.

Segundo o presidente, a prioridade no momento é “arrumar a casa”, Joenio se refere a resolver todas as pendências administrativas e judiciais deixadas por administrações anteriores, para só então começar a pensar em disputar campeonatos com o time principal.

“Claro que é o sonho de todo torcedor Fidalgo ver novamente o Cachoeiro em campo, disputando e vencendo competições. Porém, esse tempo de inatividade do clube trouxe alguns contratempos com as entidades do futebol. Nosso objetivo é trazer o Cachoeiro Futebol Clube a elite do futebol capixaba, mas é um passo de cada vez e tudo se inicia pela base”, disse Joenio.

Estádio

O Moreira Rebelo, antigo estádio do Cachoeiro não é mais um patrimônio do clube “Infelizmente o Moreira Rebelo não é mais nosso. Houve um leilão e perdemos a titularidade do ‘nosso’ campo. Mas já nos ofereceram vários campos, para treinamento, tanto para o profissional, quanto para as categorias de base, no momento certo vamos estudar a melhor logística e definirmos a nossa nova casa”, ressaltou Joenio.