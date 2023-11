Calçado: prefeito apresenta potencialidades para atrair empresas

Buscando atrair investimentos para a cidade de São José do Calçado, o prefeito Antônio Cuíca cumpre uma agenda estratégica, nesta terça-feira (28), em Minas Gerais.

Entre as atividades, está uma visita técnica a um polo de fabricantes de móveis no município de Ubá. O objetivo é apresentar as potencialidades da cidade do Sul do Espírito Santo para os empresários.

LEIA TAMBÉM: Cidades do ES estão com situação econômica grave; duas são do Caparaó

“Acredito que, dentre as empresas visitadas, encontraremos parceiros dispostos a explorar o potencial do município, gerando mais empregos. Vou me reunir com o sindicato desse polo para discutir possibilidades e vantagens de instalação em São José do Calçado”, afirmou o prefeito.

A expectativa é fazer com que por meio desses negócios Calçado torne-se uma referência para o setor industrial do Sul capixaba.

“Trabalho diariamente pela transformação, buscando oportunidades para beneficiar minha comunidade. O maior Polo Industrial da região em breve será entregue, impulsionando a economia e criando empregos”, explicou Cuíca.