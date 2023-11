Caminhão em obra de macrodrenagem tomba na entrada do bairro Zumbi

Um caminhão, que pertence a uma empresa, que realiza a obra de macrodrenagem, tombou na manhã desta quarta-feira (29), na Linha vermelha, próximo a entrada do bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim.

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que o caminhão está tombado na via e o material que é utilizado para fazer a macrodrenagem nas ruas, está espalhado na pista. Ainda não se sabe o que causou o tombamento.

Por meio de nota, a Secretaria de Obras de Cachoeiro informa que o caminhão pertence a empresa que presta serviço às obras de macrodrenagem. Felizmente, ninguém se feriu no acidente. O veiculo já está sendo removido do local.

