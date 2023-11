Cão da PM ajuda na apreensão de grande quantidade de crack no ES

O 10º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) efetuou importantes apreensões, nesta terça-feira (28), apreendendo um indivíduo com mandado de prisão em aberto e outros suspeitos tráfico de drogas.

A apreensão do indivíduo com mandado de prisão se deu na parte da manhã, quando militares fizeram tal abordagem no bairro São Gabriel.

LEIA TAMBÉM: Mudança na idade para entrar na PM do ES; nova proposta pode te favorecer

Já na parte da tarde, quanto ao crime de tráfico de drogas, a ação se deu por volta de 17h44min, por uma equipe de policiais, em conjunto com o K9, que detiveram duas mulheres e um homem no bairro Praia do Morro, após receberem denúncias. Foram apreendidas nesta ação 231 pedras de crack, 13 pinos com cocaína, sete buchas de maconha e R$ 615,00.

Os indivíduos detidos, os materiais e a motocicleta apreendidos foram encaminhados para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.