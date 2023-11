Caparoense do Alegre assume a Superintendência do IBAMA no ES

O caparoense do município do Alegre Rodrigo Vargas é o novo superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) no Espírito Santo. A nomeação do capixaba foi publicada no Diário Oficial da União, na última terça-feira (7), mas ele só foi empossado, nesta quinta-feira (9).

“O desafio é enorme, mas me sinto preparado e extremamente entusiasmado para viver intensamente cada instante de tudo o que vem pela frente. Voltar para a gestão ambiental me motiva, ainda mais quando se tem a oportunidade de contribuir para a atuação de um órgão de tamanha importância como é o IBAMA. Estou à disposição de toda a sociedade capixaba e do Brasil!”, afirma o superintendente.

Rodrigo Vargas ainda dedicou a conquista, de grande relevância para o Caparaó, a todos aqueles que contribuíram de alguma forma na sua trajetória em defesa do meio ambiente.

“Agradeço primeiramente a Deus, que é a fonte da vida e de todas as realizações, e à minha família, que é a minha base, e a todas as pessoas que contribuíram para esse momento, sempre serão lembradas por mim. Preciso também agradecer, de forma especial, ao meu amigo deputado federal Gilson Daniel (Podemos), por confiar na minha capacidade e por todas as oportunidades que tem me dado. Viva ao Meio Ambiente”, destacou.