Capivaras na região do Itabira serão tema de palestra nesta quarta (22)

A Secretaria Municipal de Urbanismo, Desenvolvimento e Meio Ambiente (Semurb) de Cachoeiro promoverá, nesta quarta-feira (22), uma palestra esclarecedora sobre o conflito entre capivaras e populações humanas na área da Unidade de Conservação Monumento Natural do Itabira.

O evento, agendado para às 17h, será conduzido por representantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e acontecerá no Clube Sindifiscal, situado na estrada de acesso à comunidade do Itabira.

A palestra é uma iniciativa da Gerência de Recursos Naturais da Semurb, em resposta às crescentes preocupações manifestadas pela Associação de Moradores da comunidade do Itabira. As queixas referem-se à presença constante de capivaras na região e aos casos de mortalidade por febre maculosa registrados no Estado do Espírito Santo durante o primeiro semestre deste ano.

De acordo com a Semurb, as capivaras, por serem portadoras de carrapatos transmissores da doença, tornam-se um elo crítico na propagação desse grave problema de saúde pública.

A palestra buscará esclarecer a interação entre capivaras, a febre maculosa e a população humana, oferecendo informações fundamentadas para dissipar a insegurança que se instalou entre os moradores da comunidade, reafirmando o compromisso da secretaria em promover a conscientização e a coexistência sustentável entre a fauna, flora e população local.