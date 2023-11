Capixaba prodígio é campeão estadual em três categorias de surf

O surfista mirim, Eric Grattz, com apenas 11 anos de idade, já está fazendo história no cenário do surf capixaba. Ele conquistou os títulos de campeão estadual nas categorias Sub-12, Sub-14 e Sub-16, na última etapa do circuito estadual. Na última etapa, que aconteceu no último final de semana, na praia de Regência, ele ganhou a categoria Sub-12, a Sub-14 e ficou em segundo na Sub-16.

“Essas conquistas são um sonho realizado para mim. Eu trabalhei duro e enfrentei adversários incríveis ao longo desses campeonatos. Estou muito grato pela oportunidade de competir e aprender com cada desafio que enfrentei. Meu pai, Michel Grattz, tem sido um grande apoio e incentivo, e juntos estamos construindo uma jornada incrível no mundo do surf. Agradeço também aos nossos patrocinadores por tornarem tudo isso possível. Estou ansioso para continuar treinando, competindo e evoluindo no surf capixaba e além. Obrigado a todos que fazem parte dessa jornada comigo”, comenta Eric Grattz.

Eric enfrentou desafios emocionantes durante as competições, superando adversários experientes e mostrando seu talento nas ondas. Seu pai, Michel Grattz, expressou grande orgulho e satisfação com as vitórias do filho. “Ele estava em busca dessas três vitórias, e ele conseguiu. Recuperou algumas baterias que estava perdendo, virou no final. Foi incrível”, disse Michel.

A jornada de Eric o levou a percorrer diversos campeonatos por todo o Brasil nos últimos dias de outubro, incluindo o Hang Loose em Ubatuba e o campeonato amador em Garopaba, Santa Catarina, em que ele compete o circuito brasileiro. Seu pai e treinador, Michel Grattz, expressa gratidão aos patrocinadores que apoiam essa emocionante jornada.

O jovem surfista tem um futuro promissor à sua frente, e sua dedicação e paixão pelo esporte o impulsionam a continuar conquistando títulos e se destacando no surf capixaba. Com apenas 11 anos, Eric já se tornou uma referência no cenário do surf em sua categoria e é uma inspiração para outros jovens surfistas que sonham em seguir seus passos.