Carona fatal! Homem morre em acidente de trânsito no interior de Mimoso

A Polícia Militar do Espírito Santo recebeu a informação na noite do último sábado (4) de um cadáver se encontrava as margens da estrada que liga Mimoso do Sul e São Pedro do Itabapoana.

Chegando ao local, muitas pessoas rodeavam o corpo de um homem de 43 anos com um sangramento na cabeça. De acordo com informações de populares, a vítima teria passado a tarde em um bar com outras pessoas e em dado momento, pegou uma carona com um desconhecido em uma motocicleta. Poucos minutos depois, o condutor teria retornado ao bar sozinho, pedindo socorro, dizendo ter sofrido um acidente ao passo que todos se deslocaram ao local para socorrer o vítima. Chegando lá, reconheceram o amigo porém o condutor que também estava ferido, retirou-se do local antes de receber os devidos socorros.

A ambulância do Samu foi acionada que confirmou o óbito da vítima e o corpo removido pelo rabecão da Polícia Civil. O condutor foi identificado porém não encontrado.