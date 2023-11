Carreta com trilhos de trem é encontrado pela Polícia em Mimoso do Sul

Uma carreta com trilhos de trem foi encontrado pela Polícia Militar (PM), na tarde da última terça-feira (31), no distrito de Ponte de Itabapoana, em Mimoso do Sul. A ação contou com o apoio da Polícia Civil (PC).

De acordo com informações da PM, a equipe recebeu denúncias anônimas que estavam ocorrendo furtos de trilhos de trem na região. Diante disso, os militares iniciaram um patrulhamento para que o furto não fosse concluído.

Durante o patrulhamento, os policiais encontraram uma carreta branca sem a cabina. Então, foi feito buscas pelo local, porém, nenhum suspeito foi encontrado. Quando saíram, a carreta ainda permanecia com os trilhos no local. Ninguém foi preso.

Fotos: Divulgação/PMES