Casagrande recebe vereadores do ES no Palácio Anchieta

O governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), foi o anfitrião do encontro anual com vereadores dos 78 municípios capixabas, realizado na manhã desta quinta-feira (16) no Salão São Tiago, no Palácio Anchieta, em Vitória. O evento foi organizado em parceria com a Associação das Câmaras de Vereadores do Estado do Espírito Santo (Ascamves).

“É uma alegria receber mais uma vez os vereadores e vereadoras de todo o Espírito Santo aqui no Palácio Anchieta. Já tivemos diversas reuniões como essa e também atendi as Câmaras de forma individual. Toda vez que vou ao interior, um vereador fala em nome do Legislativo Municipal. É bom que possamos dar voz a vocês por conta do importante trabalho desempenhado por vocês. Essa boa relação entre os Poderes têm sido o diferencial do nosso Estado”, afirmou o governador.

Durante o evento, Casagrande realizou uma apresentação dos números de investimento do Estado aos vereadores presentes. “O Estado vai alcançar este ano o maior patamar de investimentos da história. Aceleramos no ano passado e este ano vamos avançar ainda mais. Seguiremos assim até o fim do mandato para deixar um Estado melhor do que recebemos”, comentou.

O presidente da Ascamves, vereador Cezinha Ronchi, que também preside a Câmara de Marechal Floriano, ressaltou a importância dessa parceria. “Mais uma vez o governador nos recebe aqui no Palácio Anchieta, fortalecendo essa parceria do Governo do Estado com os legislativos municipais. Afinal, são os vereadores que são os primeiros a serem procurados pela população, quando há alguma demanda. Precisamos fortalecer nossa categoria com união e capacitação”, pontuou.

Ainda durante o evento, o governador Renato Casagrande sancionou a Lei, de autoria do deputado Dary Pagung, que declara a Ascamves como uma entidade de Utilidade Pública. Estiveram presentes deputados estaduais, secretários de Estado e o presidente eleito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) para o biênio 2024-2025, conselheiro Domingos Augusto Taufner.