Cerimônia de premiação de concurso de redação da PF será nesta quinta (23)

A Polícia Federal (PF) realiza na próxima quinta-feira (23), a partir das 14h, no auditório da sede da PF, em Vitória, a cerimônia de divulgação do resultado e premiação dos vencedores do Concurso de Redação sobre o tema “VALORIZAÇÃO DA VIDA“.

O certame contou com a participação de Alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Médio, da Rede Pública da Grande Vitória. Todos os participantes realizaram visita técnica à sede regional da Polícia Federal no Espírito Santo e participaram de palestras sobre combate às drogas, abuso e violência infantil e combate à corrupção.

Os prêmios foram patrocinados pela Fecomércio e os vencedores ganharão Notebook, Celular e Tablets, em três categorias: A (5 a 7); B (8 e 9) e C Ensino Médio.

O evento contará com a presença dos Prefeitos e Secretários de Educação das prefeituras da Grande Vitória, professores, alunos e outras atores ligados ao tema.