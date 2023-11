Ceturb-ES abre licitação para gestão na Terceira Ponte e Rodovia ES-060

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) vai realizar licitações para a contratação dos serviços necessários à gestão da Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça (Terceira Ponte) e da Rodovia do Sol (ES-060), até o Km 67,5. Ambas as licitações serão realizadas na modalidade Pregão Eletrônico.

O pregão para a contratação de empresa para a prestação de serviços de atendimento pré-hospitalar (APH) será realizado no dia 12 de dezembro de 2023 (Pregão Eletrônico Nº 22/2023), com abertura e sessão da disputa a partir das 14 horas. No mesmo horário, será realizado o pregão para a contratação de empresa ou consórcio de empresas para a prestação de serviços de operação de tráfego rodoviário, compreendendo o serviço de controle operacional (Pregão Eletrônico Nº 23/2023).

Já no dia 15 de dezembro de /2023, com abertura às 14 horas, ocorrerá o pregão para a contratação de empresa para a prestação de serviços de operação, manutenção e arrecadação nas praças de pedágio da Rodovia ES-060, compreendendo os serviços de segurança, logística e atividades acessórias (Pregão Eletrônico Nº 24/2023).

Os interessados poderão acessar os Editais por meio dos sites: www.ceturb.es.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br. Informações pelo telefone (27) 3232-4562 com a Sra. Neila Joelma Scalser Coimbra, das 8h às 12h e de 13h as 17h.

Em breve, será publicado o edital para a contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de instalações elétricas e pontos de iluminação pública da Terceira Ponte, Ciclovia da Vida, acesso às Praças de Pedágio e do Serviço de Auxílio ao Usuário (SAU).