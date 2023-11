Chapas de mármore e granito se soltam e caem de caminhão em Cachoeiro

Chapas de mármore e granitos, se soltaram de um caminhão e ficaram espalhadas pelo asfalto, na noite da última terça-feira (28), na rodovia ES 164, no trevo de Duas Barras, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os militares foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito, onde segundo relatos de testemunhas, havia um caminhão tombado na via.

Leia também: Motociclista morre em acidente com caminhão em Domingos Martins

Portanto, ao chegarem no local, o condutor do veículo relatou que trafegava sentido Castelo à Cachoeiro, quando no trevo de acesso ao distrito de Itaoca Pedra, percebeu que as cintas de amarração de chapas de mármore e granito, se desprenderam e caíram no asfalto.

Por conta do acidente, a parte lateral da carroceria ficou danificada e pedaços de granitos ficaram espalhados no meio da pista. Por não haver feridos, o motorista foi orientado a registrar o fato pela internet.