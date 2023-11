Motociclista morre em acidente com caminhão em Domingos Martins

Um motociclista, que não foi identificado, morreu após se envolver em um acidente de trânsito com um caminhão, no início da noite da última terça-feira (28), na rodovia ES 165, em Fazenda do Estado, em Domingos Martins.

Segundo a Polícia Militar (PM), os policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito com vítima fatal envolvendo uma motocicleta e um caminhão. Quando a equipe da PM chegou ao local, o Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) já estava prestando socorro ao motociclista, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O motorista do caminhão foi socorrido por populares ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, sem ferimentos. Apenas em estado de choque.

Após ser liberado do hospital, ele foi encaminhado pela Polícia Militar para à Delegacia Regional de Venda Nova. Ele realizou o teste do bafômetro que deu negativo.