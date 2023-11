Cidade do Caparaó recebe incentivos para assistência farmacêutica

Três municípios do Estado vão receber recursos do Programa de Fortalecimento da Assistência Farmacêutica na Atenção Primária à Saúde SUS (PROFAF SUS/ES) para executar projetos que fortaleçam a assistência farmacêutica em seus territórios. São eles: Muniz Freire, Santa Maria de Jetibá e São Mateus. O valor do incentivo será de R$ 20 mil para cada município selecionado, pagos por meio de repasse fundo a fundo.

Os municípios contemplados enquadraram suas iniciativas em uma das quatro categorias previstas no Edital de Chamamento Público Nº 001/2023, de 20/09/2023, que foram: a) ações para a implantação do Cuidado Farmacêutico; b) ações para a adequação/estruturação da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF); c) ações para a adequação/estruturação dos serviços de assistência farmacêutica; d) ações para a promoção da educação permanente e de capacitação dos profissionais inseridos na assistência farmacêutica.

A notícia da premiação foi comemorada pelos municípios. “O PROFAF veio para nós enquanto Assistência Farmacêutica e também para a Gestão Municipal como uma oportunidade de tirar um sonho do papel. Implantar a Farmácia do CAPS I, que é um serviço de extrema importância para o nosso município e aliado a isso promover o cuidado farmacêutico dos pacientes em parceria com uma equipe multidisciplinar, reforça nosso compromisso de promover a saúde em sua integralidade, bem como insere a Política de Assistência e Cuidado Farmacêutico no âmbito municipal”, disse a farmacêutica Elma Soares Mignone Soroldoni, da Prefeitura de Muniz Freire, vencedora na categoria 1, municípios com até 30.000 habitantes.

A gerente da Assistência Farmacêutica da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá, Paloma Corteletti Lauwers, premiada na categoria 2, municípios de 30.000 a 100.000 habitantes, destacou: “estamos implementando em nosso município o Cuidado Farmacêutico, sendo nosso objetivo institucionalizar para ter este serviço como mais um recurso para nossos munícipes e o profissional farmacêutico compondo a Equipe de Saúde, somando aos demais profissionais da Atenção Básica na Assistência à Saúde”, destacou.

“O recurso que receberemos será fundamental para adquirirmos os materiais e os implementos necessários para compor o consultório farmacêutico, podendo os profissionais que atuam no cuidado farmacêutico disponibilizar de local apropriado e ferramentas que o auxiliem em sua prática clínica”, complementou Paloma Corteletti Lauwers.

A comemoração em São Mateus, município premiado na categoria 3, com mais de 100 mil habitantes, foi destacada pelo secretário municipal de Saúde, Henrique Luis Follador. “Ficamos imensamente felizes com o resultado que contemplou São Mateus. O recurso será destinado ao fortalecimento da Assistência Farmacêutica, pois há algum tempo a Secretaria Municipal, em parceria com o curso de Farmácia do campus da Ufes na cidade, idealiza uma estrutura adequada que permita atendimentos farmacêuticos de forma individualizada para os usuários da Atenção Básica, com a participação ativa dos profissionais de saúde e estagiários”, pontuou.

Follador acrescentou que a Assistência Farmacêutica vai além da aquisição ou distribuição de medicamentos. “O acompanhamento farmacêutico após esses processos é de extrema importância. Por isso, com esse recurso, será possível a estruturação deste espaço, com o objetivo de prestar um atendimento de qualidade aos usuários, com a orientação e o acompanhamento sobre o uso adequado dos medicamentos”, disse.

A gerente Estadual de Assistência Farmacêutica, Maria José Sartório, destacou que fomentar a execução de práticas refletirão diretamente na atenção ao usuário faz parte do preceito da corresponsabilidade e parceria entre os entes federados. “Esse é um papel importante da gestão estadual e foi prontamente validado por nosso secretário Miguel Duarte e subsecretário José Tadeu Marino (ambos de Estado da Saúde). Ressalto que pretendemos manter e ampliar esse incentivo para os próximos anos”, completou.



PROFAF SUS/ES

O Programa de Fortalecimento da Assistência Farmacêutica na Atenção Primária à Saúde SUS (PROFAF SUS/ES), desenvolvido pela Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica, da Secretaria da Saúde (Sesa), foi instituído pela Portaria Nº 053-R, de 11 de julho de 2023.

O Programa tem como objetivo estabelecer a parceria entre a Sesa e as Secretarias de Saúde dos municípios capixabas, por meio de incentivo financeiro destinado à execução de ações para estruturar e fortalecer a assistência farmacêutica municipal.

Além disso, visa também a poder identificar projetos relevantes na área da assistência farmacêutica e valorizar as iniciativas, de forma a estimular o desenvolvimento de novos projetos, objetivando as melhorias dos indicadores locais e a qualidade de vida dos cidadãos.