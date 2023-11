Cidade do Sul do ES prevê investimento milionário em mobilidade

Referência em extensão de ciclovias no Espírito Santo, a cidade de Venda Nova do Imigrante deverá receber no próximo ano mais de R$ 1,3 milhão em mobilidade urbana, totalizando mais de 15 km de calçadas cidadãs construídas (da Tapera a São João, Além de Vargem Grande e Alto Caxixe) e elevatórias de pedestres e ciclistas.

De acordo com a Prefeitura de Venda Nova, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana selecionou locais estratégicos com fluxo intenso de moradores, a exemplo da saída do Ifes, o túnel da Vila Betânea e na altura do pátio do Esmig para construir sete elevatórias neste ano.

Extensão de ciclovias

Venda Nova do Imigrante se destaca como um dos municípios de Pequeno Porte II (de 20.001 a 50 mil habitantes) com a maior extensão de ciclovias no Espírito Santo.

Com um total planejado de 7 km de ciclovia, a cidade já conta com 2,2 km de pista destinada exclusivamente à circulação de bicicletas na sede do município, e no próximo ano, a parte central e o interior estarão conectados por ciclovias, ligando o distrito de São João de Viçosa a Bananeiras. As novas ciclovias já estão em fase de elaboração de projeto.