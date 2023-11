Cidades do Sul do ES podem ter o fornecimento de água afetado; veja lista

A onda de calor que atinge o Espírito Santo desde o último fim de semana já começa a causar transtorno para os moradores de várias cidades, que podem ter o fornecimento de água afetado.

Por conta da alta temperatura, os mananciais onde a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), capta água para abastecer a população sofreram queda acentuada e o fornecimento de água pode ser afetado.

Por isso, a Cesan pede à população que economize água e pratique o reuso. O alerta vale para todos os 46 municípios atendidos pela Companhia. No Sul do Estado, 15 cidades serão afetadas.

Em casos emergenciais, a Cesan informa que o abastecimento está sendo complementado com caminhões-pipa. A Companhia está à disposição a qualquer hora do dia ou da noite pelo telefone 115 ou pelo WhatsApp (27) 3422-0115.

Confira as cidades no Sul do Estado que serão afetadas:

Anchieta

Atílio Vivacqua

Brejetuba

Castelo

Conceição do Castelo

Dores do Rio Preto

Ibatiba

Iúna

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

São José do Calçado

Venda Nova do Imigrante