Cine BRK Sustentável encerra atividades do Programa Cuidar Mais em 2023

O Cine BRK Sustentável encerrou a programação de atividades do Programa Cuidar Mais em 2023. O evento, realizado no Cine Ritz (Perim Center), recentemente, reuniu os alunos de oito escolas do ensino fundamental de Cachoeiro de Itapemirim, além de familiares, professores e demais profissionais da educação das redes pública e privada do município.

Cada uma das instituições de ensino exibiu um vídeo que teve como foco a sustentabilidade e o meio ambiente. O material foi devidamente adaptado para a qualidade de cinema e é resultado do trabalho que foi desenvolvido pelos estudantes no decorrer do ano, envolvendo a captação de imagens e ensinamentos relacionados a técnicas de roteiro e edição.

Os vídeos abordaram aspectos como importância do saneamento, processo de captação e tratamento da água, descarte de resíduos sólidos, logística reversa, reuso sustentável e descarte incorreto de esgoto e resíduos. Os alunos da EMEB Jenny Guárdia, localizada no bairro São Geraldo, por exemplo, apresentaram o projeto Ecovier, voltado para incentivar a formação de uma consciência crítica comprometida com o uso dos recursos naturais, colaborando com a redução dos impactos causados pelo homem no âmbito de suas mais diversas interações com o meio ambiente.

A pedagoga Rosana Maria Furtado de Souza Wingler afirma que a repercussão do vídeo apresentado foi surpreendente. “Observamos uma resposta entusiasmada e engajada por parte dos alunos, que demonstraram profundo interesse no conteúdo abordado. O vídeo conseguiu transmitir de maneira eficaz a mensagem que pretendíamos comunicar, gerando discussões significativas. O material atingiu nossos objetivos de educação e conscientização”, destaca.

De acordo com Rosana Wingler, a presença marcante dos estudantes evidenciou o comprometimento da comunidade escolar com a conscientização ambiental e a promoção de práticas sustentáveis. “Foi inspirador ver como os alunos gostaram, se envolveram e absorveram mensagens positivas com todo esse trabalho, nos mostrando como isso contribuiu para fortalecer a cultura de sustentabilidade em nossa escola. Foi um momento de aprendizado, diversão, responsabilidade e alegria”, comenta a pedagoga.

O Cine BRK Sustentável reuniu cerca de 250 pessoas, incluindo os alunos da EMEB Jenny Guárdia e das EMEBs Luiz Marques Pinto, Luiz Semprini, Monteiro Lobato, Prof. Deusdedit Baptista, Profª Gércia Ferreira Guimarães, EEEFM Professora Petronilha Vidigal e Colégio Jesus Cristo Rei.

Segundo a coordenadora de comunicação e responsabilidade socioambiental da BRK em Cachoeiro de Itapemirim, Rosa Malena Gomes Carvalho, a adesão das escolas ao Programa Cuidar Mais é melhor e maior a cada ano. “Acompanhamos de perto todo envolvimento e participação dos alunos, que realmente se unem e se empenham para entregar um trabalho de qualidade. Sem falar na contribuição do programa para a conscientização ambiental dos jovens e suas famílias”, afirma.