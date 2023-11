Clima: com relatoria de Gilson Daniel, comissão discute catástrofes

Com relatoria do deputado federal Gilson Daniel (Podemos), a primeira reunião da comissão especial sobre catástrofes climáticas será realizada, na próxima terça-feira (7), na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Na oportunidade, o deputado capixaba vai apresentar o plano de trabalho e deliberar requerimentos dos parlamentares. A ideia é propor novas leis para melhorar o sistema de cuidados e de resposta aos eventos climáticos.

De acordo com a Agência Câmara, a comissão foi criada logo após o ciclone extratropical, que vitimou cerca de 50 pessoas no Rio Grande do Sul e na semana em que as regiões Centro-Oeste e Sudeste registraram recordes de temperatura em razão de uma bolha de calor.

Foram eleitos para presidente o deputado Leo Prates (PDT-BA), para primeiro vice-presidente o deputado Jorge Goetten (PL-SC), para segundo vice-presidente Bohn Gass (PT-RS) e para terceira vice Meire Serafim (União-AC). O relator será o deputado Gilson Daniel (Podemos-ES). A comissão especial terá 34 membros titulares e igual número de suplentes.