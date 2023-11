Concurso de Qualidade do Café 2023 premia vencedores em Ibatiba

Ibatiba anunciou os vencedores do Concurso de Qualidade do Café Arábica 2023 em cerimônia de premiação realizada na última quarta-feira (01), em frente à sede da Prefeitura, no centro da cidade. Na categoria despolpado, o cafeicultor Hélio Moreno Rodrigues, do Córrego Cafarnaum, conquistou o primeiro lugar com 90 pontos e levou o prêmio de R$ 6 mil. Na categoria Natural, o vencedor foi o produtor Gabriel Henrique Silveira Rodrigues com pontuação de 87,42.

