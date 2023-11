Confira os finalistas do Concurso de Fotografia de Venda Nova do Imigrante

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, divulgou as 20 finalistas do 4º Concurso Municipal de Fotografia. São 10 fotos na categoria “Urbano Sustentável” e outras 10 na categoria “Natureza” que disputam a preferência do público até o próximo dia 17 de novembro no perfil do Instagram da Prefeitura.

Leia também: Espírito Santo pode ter política para turismo sustentável

Intitulado “VENDA NOVA FORMOSO RECANTO”, o Concurso visa promover a apreciação das belezas naturais do nosso município, celebrando a diversidade e a riqueza ambiental e turística que caracterizam Venda Nova do Imigrante.

As fotografias inscritas foram avaliadas por uma Comissão Julgadora composta por representantes de diferentes áreas, incluindo turismo, meio ambiente e comunicação. As imagens foram julgadas com base em critérios como originalidade, composição, relevância e valor ambiental.

Leia também: Caparaó e outros seis pontos do ES vão receber sinalização turística

Os vencedores receberão prêmios em dinheiro, sendo R$ 1.500,00 para o primeiro colocado, R$ 1.000 para o segundo e R$ 500 para o terceiro nas duas categorias. A premiação será entregue no dia 30 de novembro, no Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi.

CRONOGRAMA DO CONCURSO

Disponibilização das fotos para votação: 06/11/2023 a 17/11/2023.

Divulgação dos vencedores e premiação: 30/11/2023.