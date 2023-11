Confira os jogos de hoje do Campeonato Municipal de Futsal em Alegre

A Prefeitura Municipal de Alegre por meio da Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes (SECUTE), anuncia a segunda rodada do Campeonato Municipal de Futsal, e a promessa é de mais jogos incríveis.

Com a participação de 12 equipes talentosas, o campeonato mantém a tradição do esporte de Alegre. É o local onde a paixão pelo futsal se encontra com o espírito competitivo dos atletas locais.

Confira os jogos desta quinta-feira (9), no Ginásio Victor Emanuel Alcuri:

19H – TUNA ALEGRE X CENTRO

20H – VILA ALTA X CELINA

21H – CAFÉ X INTERNACIONAL

Marque na agenda e chame os amigos para prestigiar o Campeonato Municipal de Futsal em Alegre!