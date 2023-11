Consciência Negra: confira a programação especial em Cachoeiro

No mês da Consciência Negra, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social está com uma programação especial nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e no Centro de Convivência Vovó Matilde.

Na segunda-feira (20), três Cras receberão palestras e atividades temáticas. No Cras do bairro Village da Luz, a atividade começará às 8h30. No Cras do Zumbi e do distrito de Itaoca, a ação terá início às 9h.

No dia 21, às 9h, também haverá palestras nos Cras de Burarama e, novamente, em Itaoca e no Centro de Convivência Vovó Matilde, que além de palestras, terá apresentações culturais.

Na quarta-feira (22), o Cras de Itaoca terá roda de conversa em dois horários: às 9h e às 14h. No Cras do bairro Zumbi, a ação acontece às 9h e no Cras do Alto Independência, às 14h.

Em seguida, na quinta-feira (23), será a vez do Cras do Jardim Itapemirim participar das ações, às 8h30. Os Cras de Itaoca e do Zumbi também haverá atividades, em dois horários, pela manhã e à tarde. No dia 24, o Cras do União recebe uma palestra temática, às 14h.

Já no dia 28, novamente, no Cras de Itaoca será realizada uma palestra temática, às 9h e às 14h.

O objetivo das ações é proporcionar uma reflexão sobre o racismo e fortalecer o debate sobre igualdade racial.

Confira a programação completa

Segunda-feira (20)

Cras do Village da Luz – 8h30

Palestra: Consciência Negra: Igualdade, Solidariedade e Respeito.

Cras do Zumbi – 9h

Roda de conversa: Consciência Negra

Cras de Itaoca – 9h | 14h

Roda de conversa: Consciência Negra

Terça-feira (21)

Cras de Burarama – 9h

Palestra: Valorização da Cultura Afro, com oficina de tranças

Cras de Itaoca – 9h | 14h

Roda de conversa: Consciência Negra

Centro de Convivência Vovó Matilde – 9h

Palestra: Enfrentamento à violência contra a mulher e Consciência Negra | Apresentação de grupo de dança com música afro-brasileira

Quarta-feira (22)

Cras de Itaoca – 9h

Roda de conversa: Consciência Negra

Cras de Itaoca – 14h

Roda de conversa: Consciência Negra

Cras do Zumbi – 9h

Roda de conversa: Consciência Negra

Cras do Alto Independência – 14h

Roda de conversa: Consciência Negra

Quinta-feira (23)

Cras do Jardim Itapemirim – 8h30

Roda de conversa: Consciência Negra

Cras de Itaoca – 9h | 14h

Roda de conversa: Consciência Negra

Cras do Zumbi – 14h

Roda de conversa: Consciência Negra

Sexta-feira (24)

Cras do União – 14h

Roda de conversa: Consciência Negra

Terça-feira (28)

Cras de Itaoca – 9h | 14h

Roda de conversa: Consciência Negra