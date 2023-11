Onda de calor: Cachoeiro distribui água para pessoas em situação de rua

Nos últimos dias, o Brasil tem sofrido com fortíssima onda de calor. Em Cachoeiro não tem sido diferente, com dias em que a temperatura ultrapassa os 40º. Com isso, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) tem algumas recomendações que podem ajudar a população a enfrentar as condições climáticas de forma mais saudável.

A Semus salienta que, nas fortes ondas de calor, o corpo tende a transpirar com mais frequência, pois deseja equilibrar a temperatura, o que exige a reposição de líquidos. Por isso, o consumo deve ser maior, especialmente de água. A orientação é que, se for sair de casa, leve uma garrafinha de água e, sempre que possível, reabasteça.

Além da hidratação constante, a Semus reforça, ainda, a necessidade de uma alimentação rica em alimentos frescos e leves, que ajudem na reposição hídrica. Também é recomendo o uso de protetor solar, todos os dias.

Aos sinais de quaisquer sintomas decorrentes do calor, a Semus orienta procurar a unidade de saúde mais próxima ou os Prontos Atendimentos Paulo Pereira Gomes e Marbrasa.

Entrega de água para população vulnerável

A equipe de abordagem social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Social (Semdes), nesta semana, está fazendo a distribuição de garrafas de água para a população em situação de rua.

De acordo com a Semdes, a equipe está seguindo para locais onde há evidência de pessoas em vulnerabilidade e também tem efetuado a distribuição para os usuários que frequentam o Centro Pop.

A ação vai permanecer enquanto as condições climáticas foram atípicas. A distribuição desses itens é feita tanto nas abordagens diurnas quanto noturnas.

Onda de calor requer cuidados

Os núcleos de qualidade de vida de Cachoeiro também estão com ações de conscientização e cuidado para o enfrentamento da onda de calor.

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) está promovendo palestras com nutricionistas que abordam diversos assuntos pertinentes ao cuidado com o corpo, inclusive, sobre a importância da hidratação e alimentação balanceada.

Nas academias ao ar livre, a Semesp orienta que os usurários escolham horários mais propícios para utilização dos equipamentos, de preferência, antes das 8h e depois das 18h, quando a incidência do sol não está tão forte.