Construção Civil criou mais de 8 mil empregos no Espírito Santo em 2023

A indústria da construção civil tem criado milhares de oportunidades de emprego formal no Espírito Santo. Somente neste ano, no acumulado de janeiro a setembro, o setor abriu 8.086 vagas de trabalho com carteira assinada, alcançando um estoque de 65.095 vínculos celetistas ativos. No Estado, o desempenho da construção civil só fica atrás do setor de serviços. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

Quase a metade dos profissionais contratados com carteira assinada neste ano, pelo setor, encontra-se na área de obras de infraestrutura (3.646). Os demais atuam em serviços especializados para construção e construção de edifícios.

Douglas Vaz, presidente do Sindicato da Indústria da Construção no Estado (Sinduscon-ES), comenta que esse é o maior estoque de trabalhadores registrado pelo Caged e o Novo Caged. “A série histórica nos mostra que antes desse estoque de 65.095, o maior foi registrado em julho de 2012, quando chegamos a 64.621 trabalhadores com carteira assinada na área da construção capixaba”.

A expectativa, de acordo com o presidente do Sinduscon-ES, é de que novas vagas sejam criadas com as obras do programa Minha Casa, Minha Vida. “Sabemos o potencial que a construção tem de gerar emprego e renda. É um mercado que sempre tem oportunidades e o Senai oferece cursos para formação de mão de obra. Se você quer um emprego com carteira assinada, procure a construção civil”.

Outro aspecto relevante em relação ao setor é a diversidade de oportunidades com relação à faixa etária, visto que, durante o período, houve contratações de trabalhadores com idades que variam entre 18 a 65 anos. Um outro detalhe é que mais de 90% dos contratados têm ensino médio completo.