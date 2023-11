Pequenas empresas foram responsáveis por 3.672 novas vagas de emprego no ES

A contribuição das micro e pequenas empresas (MPE) na geração de emprego continua expressiva no país e também no Espírito Santo. Levantamento feito pelo Sebrae, a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), aponta que os pequenos negócios foram responsáveis por 3.672 novos postos de trabalho em setembro. Por sua vez, as médias e grandes empresas (MGE) contabilizaram 1.358 empregos.

Ao todo, o Brasil registrou 211,7 mil novas contratações em setembro. No acumulado do ano, o país já contabiliza 1,5 milhão de novos empregos. Desse universo, as MPE contribuíram com o saldo de 1,1 milhão de carteiras assinadas, o que representa 71% do total.

Para Pedro Rigo, superintendente do Sebrae/ES, o saldo positivo de emprego consolida o bom momento da economia no país e também o forte potencial do estado capixaba para o empreendedorismo.

“Este é um claro indicativo de que as MPEs não só sustentam a economia em tempos desafiadores, mas são também motores essenciais para o crescimento sustentável e a inovação no mercado de trabalho. Vemos esses números como uma inspiração para seguir fortalecendo o apoio ao empreendedorismo capixaba, vital para o contínuo desenvolvimento econômico do nosso estado.”

Quem contrata?

No Espírito Santo, o setor de comércio liderou a criação de novos postos de trabalho em setembro. Considerando o universo das MPE, foram 1.243 vagas preenchidas. Em segundo lugar aparece o setor de serviços com 1.200 novos postos de trabalho. Entre as MGE, os setores de indústria da transformação (742) e serviços (353) se destacaram.

No acumulado de janeiro a setembro, as micro e pequenas empresas foram responsáveis por 24.769 vagas de emprego no estado, enquanto as médias e grandes empresas criaram 9.346 novas oportunidades.

Entre os pequenos negócios, os setores de serviços (11.422), construção (6.224), comércio (3.993) e indústria da transformação (2.440) se destacaram.