Cooperativa de Cachoeiro promove Oficina Virtual de Parto gratuita

A Unimed Sul Capixaba promoverá uma Oficina Virtual de Parto no dia 9 de novembro, às 19 horas. O evento gratuito contará com a ginecologista e obstetra Karina Bourguignon, que vai falar sobre o processo de parto, responder dúvidas e oferecer orientações valiosas para futuras mamães e suas famílias.

Leia também: Unimed Sul Capixaba entre as melhores empresas do país para trabalhar

A enfermeira coordenadora do Hospital Materno-Infantil, Deisiane Carvalho Lage, ressaltou a relevância dessa iniciativa, destacando seu potencial para empoderar as gestantes e garantir que elas tenham conhecimento suficiente para tomar decisões informadas durante esse momento crucial em suas vidas. “Esta é uma oportunidade imperdível para aqueles que desejam se preparar para a chegada de um novo membro na família, independentemente de serem clientes Unimed ou não”, indica a enfermeira.

As inscrições para a Oficina Virtual de Parto podem ser feitas através do número de WhatsApp (28) 99993-1502, em que será disponibilizado um link para transmissão da oficina.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.