Copa das Favelas chega as oitavas de final do masculino em Cachoeiro

A Copa das Favelas, realizada no bairro Zumbi, em Cachoeiro, está sendo muito falada por todo município, um evento único, que reúne varias pessoas em uma grande competição. A Copa chegou as oitavas de final, na categoria adulto, e a partir de agora será em formato de “mata-mata”.

Copa das Favelas vem revelando grandes talentos para o mercado do futebol no Brasil, no Sub-15, 4 atletas foram escolhidos para fazer teste fora da cidade, em equipes do Brasil e até da Argentina, os garotos vão a partir de janeiro de 2024.

Na categoria masculino adulto, a meta é lapidar o talento dos atletas, conseguindo assim aumentar o nível de competitividade do evento.

O que os moradores estão achando da Copa?

“O campeonato está sendo um divisor de águas, uniu todos os moradores e vizinhos no nosso bairro, isso tem sido bom para todos, você não escuta mais falar sobre tiros aqui no morro desde o início do campeonato. Espero de todo coração, que todos que tinham uma visão errada sobre a nossa comunidade, a partir desse campeonato, mude de ideia. Tem muitas pessoas de bem no nosso bairro, e o torneio está mostrando isso as famílias, reunidas e compartilhando da alegria dos filhos, sobrinhos e netos. Pablo Miller e Jamilson conseguiram com este campeonato, uma coisa no morro que a muito tempo nos não tínhamos, que é a paz. Obrigado Pablo, nosso irmão, você é demais”, ressaltou “batata” morador e apoiador do projeto.

Foto: Divulgação

“É uma honra imensa poder olhar para comunidade do Zumbi e ver que alguém olhou de coração para comunidade, acreditou que poderia fazer acontecer esses eventos de grande suporte. Um menino que eu via várias vezes tentando fazer torneio, e sempre com dificuldade, sendo julgado e criticado. Hoje, vejo na comunidade um homem, ‘cria’ do Zumbi, que ganhou todo meu respeito. Parabéns ao Pablo Miller, que em meio a tanta violência que havia no bairro, hoje só escutamos gritos de gol. Muitos tinham medo de subir aqui, hoje eles tem vontade e prazer. Eu com meus 75 anos de idade, já posso partir feliz, pois a comunidade está vivendo a melhor fase de todos os tempos, viva o Zumbi”, disse Simão.

Equipes classificadas para as oitavas da Copa das Favelas:

Napoli de Caxu

CPX de Caxu

Bar sem Lona

Croatas

Boleiros

Atlético Clube

Internacional do Zumbi

CPX faixa preta

Na segunda-feira já teve dois jogos das oitavas, o Napoli ganhou a equipe do CPX de Caxu por 9 a 2, já no segundo jogo, os Croatas venceram o Bar sem Lona por 7 a 3. Assim, Napoli e Croatas já estão classificados para as quartas da competição, e se juntam as seguintes equipes, já classificadas para as quartas de final:

Família Rufino

SA Sport

Nova Era

Wolfsburg BNH

Feminino

4 equipes disputaram as vagas na semifinal da Copa das Favelas, são elas:

Coronel Borges

Meninas de Cachoeiro

As Aposentadas

Gladiadoras

Coronel Borges e a equipe das Aposentadas estão na final da competição.

Sub-15

Na categoria Sub-15, tivemos jogos eletrizantes. No jogo realizado no Village, o Projeto Abraçando Futuro venceu o Projeto CESC e garantiu a classificação para a final, já no jogo realizado no Zumbi, o Projeto Renascer passou pelo Projeto Resgatando Vidas.

Projeto Abraçando Futuro e Projeto Renascer fazem a grande final do Sub-15.

As finais das categorias Feminino e Sub-15 serão realizados no dia 08 de dezembro, junto a categoria masculino adulto.