Copa das Favelas Zumbi tem nova modalidade no formato “X1”

Copa das Favelas vem sendo um sucesso no bairro Zumbi, e agora traz mais uma novidade. A organização do torneio está realizando uma nova modalidade em meio a competição.

Segundo Pablo Miller, a ideia do “X1” apareceu em meio a uma conversa distraída da resenha após os jogo do campeonato. Enquanto as equipes jogavam “piadas” uns para os outros, sobre se encontrar no “mata-mata” da competição.

Assim, Pablo deu a ideia dos jogadores se enfrentarem, em uma nova modalidade, dai surgiu o “X1 dos crias”, também realizado no bairro Zumbi.

“Deus está abençoado demais o evento. Vejo a paz fluir no meio disso tudo, na favela. Zumbi nunca teve um evento tão grande assim. Parabéns aos moradores, e principalmente a todos jovens do bairro zumbi, por fazer tudo isso acontecer, na paz e seriedade”, disse Pablo Miller, diretor do evento.

A nova modalidade trata-se de um “X1” onde 4 atletas, divididos em dois times (2 para cada lado) jogam pela classificação na próxima fase.

“Deus tem sido tão bom comigo, que hoje todos moradores que amam futebol estão comparecendo na quadra do bairro, estamos sendo felizes. A quanto tempo não via jovens, que estavam envolvidos em guerra, e hoje todos dividindo o mesmo local, sem brigas ou desavenças, a Copa das Favelas do Zumbi veio para marcar história”, ressaltou Jamilson, coordenador do evento.

“Diante da Copa das Favelas do zumbi a organização teve a brilhante ideia de fazer o X1. Está sendo bem organizado, e quero agradecer por estar na semifinal, junto com os outros jogadores classificados”, diz Rafael, jogador classificado.

Foto: Divulgação

Confira os confrontos:

Segunda feira:

Luís Felipe e Yan Oliveira x Maradona e Roger

Luís Henrique e Yago x Danilo e João

Classificados:

Luís Filipe e Yan Oliveira

Danilo e João

Terça-feira:

Jhony Erick e Ivo x Edimar e Luan

Rafael e Danyton x Cabelim e Rodrigo

Classificados:

Rafael e Danyton

Jhony Erick e Ivo Mendonça

As semifinais do torneio serão na próxima quarta-feira (29).

A direção do evento pede o apoio para o novo evento, para doações para os finalistas, pode entrar em contato com Pablo, pelo Instagram @copa_da_favela_zb ou telefone: (28) 99948-9712