Criança é sequestrada e agredida por homens armados em Atílio Vivácqua

Uma criança viveu momentos de terror na noite da última quarta-feira (8), após ser sequestrada por quatro homens armados no bairro Saibreira, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a guarnição fazia patrulhamento na região, quando receberam informações de um morador que na rua Nossa Senhora Aparecida, um menor de idade havia sido sequestrado por vários suspeitos, que levaram a vítima para as margens do Rio Muqui e que um deles estaria armado.

Leia também: Homem é preso vendendo drogas em praça pública em Atílio Vivácqua

Os militares pediram apoio e fizeram buscas, mas a criança não foi localizada. A mãe da vítima esteve no local dizendo que recebeu uma ligação anônima informando que o filho estaria em casa. Os policiais se deslocaram até a casa da mãe e conversou com a vítima, onde informou que foi sequestrado por quatro pessoas e levado para um rio, onde foi agredido com socos e coronhadas. Segundo a vítima, os suspeitos são conhecidos e que não morreu graças a presença dos policiais.

Após o fato, a mãe da vítima foi orientada a procurar o Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ), para registrar um boletim de ocorrência. Os militares realizaram buscas pelo local, mas nenhum suspeito foi preso.