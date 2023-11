Criminosos roubam mulheres, um foge e o outro acaba preso em Cachoeiro

Dois criminosos, praticaram um roubo à duas mulheres, na tarde da última quarta-feira (29), na ponte municipal, no centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O roubo aconteceu por volta das 15h.

A Polícia Militar (PM), informou que, os militares avistaram dois homens fugindo no centro da cidade e as vítimas correndo atrás. Desconfiados, um dos policiais realizou buscas a pé e localizou um suspeito com uma arma de fogo na mão.

Leia também: Motociclista bêbado se envolve em acidente e acaba preso em Cachoeiro

Portanto, ao lado do suspeito, havia um celular jogado no chão. O segundo suspeito, ao perceber a presença dos policiais, jogou uma bolsa, tipo malote e, em seguida, conseguiu fugir, não sendo localizado.

As vítimas contaram aos policiais que um dos suspeitos apontou a arma em direção delas, exigindo que entregassem os pertences. Sendo assim, elas ficaram com medo e obedeceram a ordem. Após um dos suspeitos ser pego, as vítimas fizeram o reconhecimento do autor do roubo.

Diante dos fatos, as partes foram conduzidas ao Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) de Cachoeiro de Itapemirim, para serem tomadas as devidas providências.