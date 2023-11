Data center auto sustentável pode melhorar serviço de inteligência do ES

Na Coreia do Sul, o secretário de Estado da Segurança Pública do Espírito Santo, Cel. Ramalho, destacou a importância da implantação de um banco de dados robusto para armazenar os dados de inteligência gerados pelas polícias Civil e Militar no combate a violência e criminalidade no Estado.

“Em verdade, para mudar esse cenário, além das ações operacionais diárias das forças de segurança, é preciso dotar essas mesmas Instituições de tecnologias aplicadas ao crime. É o que estamos fazendo no Espírito Santo: Câmeras Inteligentes, com leitor de placas, leitor facial, inquérito eletrônico, computação embarcada nas viaturas, delegacia on line, boletim on line, identidade digitalizada, e tantas outras ferramentas tecnológicas precisam, na sua concepção de robustos datacenters para o armazenamento e análises dos dados”, explicou.

Cel. Ramalho visitou as instalações da Naver Gak Datacentet, uma empresa semelhante ao Google, só que instalada na Coreia do Sul. Além da ferramenta de busca em todo mundo virtual, fornecendo informações precisas e acessíveis às pessoas, a Naver também oferece serviços de armazenamento de dados para outras empresas.

Os Data Centers dependem do consumo de água e eletricidade de modo ininterrupto, durante os 365 dias do ano, para que estejam sempre ativos. Assim, encontrar meios para minimizar tais reflexos é, portanto, um dos maiores desafios da atualidade.

“A Naver persegue esse objetivo. Localizada no alto das montanhas da cidade de Chu Chon, a empresa foi concebida com o que há de mais moderno no aproveitamento da natureza para a manutenção dos seus equipamentos tecnológicos. Nesse sentido, o ar e água e a energia solar, além construção com muito vidro e poucos materiais de acabamento, fazem parte de um projeto patenteado, que conferiu à Naver ser considerado o datacenter mais verde do mundo”, escreveu o secretário em sua rede social.