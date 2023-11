De novo! Polícia prende mais um homem por importunação sexual em ônibus no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu no início da manhã desta quinta-feira (30), em Viana, Grande Vitória, um homem acusado de importunar sexualmente uma passageira de ônibus.

Uma equipe PRF realizava fiscalização na BR-101, km 304, quando o motorista parou o ônibus e relatou a situação. O policiais conversaram com a vítima e confirmaram o fato.

O homem foi conduzido à DPEM/PC (Delegacia da Mulher), em Vitória.

Caso idêntico ocorreu há quatro dias, também em Viana, quando outro homem foi preso pelo mesmo motivo.

